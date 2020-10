Huti to jemeński ruch polityczno-militarny skupiający plemiona zajdyckie zamieszkujące głównie północno-zachodni rejon kraju. Od 2015 r. ruch jest jedną ze stron konfliktu w wojnie domowej. W opozycji do prezydenta Abda Rabbuha Mansura Hadiego są w tym regionie jeszcze m.in. Al Kaida oraz Państwo Islamskie, a każda z tych grup jest wobec wroga wobec pozostałych. Siły rządowe wspiera z kolei koalicja państw, którym przewodzi Arabia Saudyjska.

To właśnie saudyjski nalot na market w kontrolowanym przez Huti Dayhan doprowadził we wrześniu 2018 r. do śmierci 51 osób, w tym 40 dzieci. Bomby doszczętnie zniszczyły szkolny autobus.

Sąd w Saadzie, kontrolowany przez Huti uznał w czwartek, że pełną odpowiedzialność za bombardowanie w Dayhan ponosi 10 osób.

Śmierć i ...10 mld dolarów odszkodowania

Wśród obwinionych o zabójstwo są m.in. prezydent USA Donlad Trump, król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd, saudyjski książę Muhammad ibn Salman, dowódca saudyjskich sił powietrznych, a także prezydent Jemenu - przekazała jemeńska agencja informacyjna Saba, która w 2015 r. została przejęta przez Huti. Informacje te potwierdziła także telewizja Arabi21.

Na ogłoszeniu wyroku nie stawił się nikt z oskarżonych. Sąd uznał zaocznie, że za popełnienie "zbrodni wojennej" wszyscy wymienienii przywódcy zasługują na kary śmierci. Dodatkowo oskarżeni mają zapłacić w sumie 10 miliardów dolarów odszkodowania na rzecz rodzin zabitych.

W 2018 r. Sąd Najwyższy Jemenu wydał wyrok, na mocy którego zdelegalizowano sąd w Sadzie. Od tej pory wszystkie wydane przez niego orzeczenia są uznawane za nieważne.

Z informacji portalu "The New Arab" wynika, że w ciągu trwającego od 2015 r. konfliktu zginęło co najmniej 100 tys. ludzi, głównie cywilów. Miliony straciły dach nad głową. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała konflikt w Jemenie za jedną z największych katastrof w dziejach ludzkości.

