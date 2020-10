Niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem. Sprawdzili to brytyjscy naukowcy z University of Birmingham. Badania pracowników brytyjskiej służby zdrowia wykazały, że 72 proc. osób z zaniżonym poziomem wit. D uzyskało dodatni wynik testu na przeciwciała koronawirusa, co świadczy o przebytej wcześniej infekcji. U osób z jej prawidłowym poziomem był to wynik na poziomie 51 proc.