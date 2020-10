Dwa razy mniej testów niż wczoraj? Resort zdrowia skorygował dane

Rzecznik MZ był pytany na konferencji prasowej, dlaczego ostatniej doby zlecono prawie o połowę mniej testów na koronawirusa niż poprzedniego dnia. Resort poinformował w piątek, że ostatniej doby wykonano ponad 21,5 tys. testów, wobec 44 tys. w czwartek.

- Rzeczywiście dzisiaj mamy w raporcie 21,5 tys. testów i to też wzbudziło nasze zaniepokojenie. Niestety mamy cztery województwa, w których laboratoria mogły nie wpisać poprawnie liczby wykonanych testów – mówił Andrusiewicz.

Dodał, że województwa najprawdopodobniej dokonają korekty. - Wówczas wyślemy prawidłowe dane – poinformował rzecznik. Wskazał, że pomyłka w przypadku jednego laboratorium może być na poziomie 2 tys. testów.

Przed godz. 18 resort zdrowia skorygował liczbę przeprowadzonych testów.

"Informujemy, że po korektach z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, sumaryczna liczba przeprowadzonych testów na #koronawirus to 30,4 tys. Łączna liczba wykonanych testów to 3 608 622" - przekazano.

ℹ️📊 Informujemy, że po korektach z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, sumaryczna liczba przeprowadzonych testów na #koronawirus to 30,4 tys.



👉 Łączna liczba wykonanych testów to 3 608 622. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 9, 2020

500 tys. testów w magazynach

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek informację o 4739 nowych zakażeniach koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii. Zmarły 52 osoby. Łącznie od początku pandemii potwierdzono obecność SARS-CoV-2 u 116 338 osób. Zmarło 2919 chorych. Wyzdrowiało 77 875 osób.

Andrusiewicz podczas konferencji prasowej pytany był o dostępność testów na koronawirusa.

- W magazynach mamy około 500 tys. testów, które możemy w każdej chwili przekazywać – podał.

- Ostatnimi miesiącami laboratoria nie korzystały już z naszych zapasów – mówił. Podał, że jeszcze dwa miesiące temu Ministerstwo Zdrowia zgromadziło w magazynach około milion testów.

- Laboratoria stwierdziły, że same będą kupować testy i odczynniki do wykonywania badań i nie korzystały w dużej mierze z tych zgromadzonych testów po stronie Ministerstwa Zdrowia" – wyjaśnił. "Jeśli teraz zgłaszane są przypadki, że tych testów czy odczynników brakuje, my oczywiście swoje testy zawsze możemy przekazać i to, co podkreślamy w każdym przypadku: testy mamy i możemy je dystrybuować do poszczególnych laboratoriów – poinformował Andrusiewicz.

