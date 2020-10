Młody mężczyzna zmarł w policyjnej celi

Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy komendy poinformował, że zwłoki mężczyzny znaleziono w środę rano.

"Wyczuwalna woń alkoholu"

- Mężczyzna został przewieziony do jednostki we wtorek około godziny 13 po interwencji domowej. Wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Przed osadzeniem 28-latka badał lekarz, który stwierdził, że nie ma przeciwskazań do zamknięcia go w celi. Miał tam przebywać do wytrzeźwienia – zaznaczył.

Lekarz stwierdził zgon

W środę przed godziną szóstą w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych policjant zorientował się, że 28-latek nie daje oznak życia. - Na miejsce został wezwany lekarz, który niestety stwierdził zgon - dodał.

Na miejscu pracował prokurator, funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych oraz z wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji

