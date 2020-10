Lekarz odmówił pomocy pacjentowi. Mężczyzna zmarł

Do skandalicznej sytuacji doszło w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Jeden z lekarzy na Izbie Przyjęć odmówił udzielenia pomocy będącemu w bardzo ciężkim stanie pacjentowi z dusznościami. Na miejscu interweniowała policja i prokurator. Chory w końcu trafił na oddział, ale zmarł.

W miniony weekend do kolbuszowskiego szpitala trafił 76-letni pacjent hospicjum w ciężkim stanie, z poważnymi problemami z oddychaniem.

- Anestezjolog przyszedł, zbadał pacjenta, powiedział, że jest on stabilny oddechowo i nie wymaga leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej - powiedział Polsat News Zbigniew Strzelczyk, dyrektor szpitala w Kolbuszowej.

Policja i prokurator w szpitalu

Innego zdania była załoga karetki, która powiadomiła o sprawie policję. - Kolbuszowscy policjanci interweniowali w szpitalu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym odmowy przyjęcia na oddział pacjenta znajdującego się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia - potwierdziła Jolanta Skubisz-Tęcza z policji w Kolbuszowej.

Co więcej, dyżurny komendy wezwał na miejsce prokuratora. Według nieoficjalnych informacji, to jego obecność i towarzystwo policjantów miały w końcu skłonić szpital do przyjęcia pacjenta.

- Porozmawiałem z ratownikami medycznymi, rozmawiałem z lekarzem dyżurnym, ustaliłem, że pacjentowi udzielana jest pomoc - tłumaczy Polsat News Tomasz Chudzik z Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej.

Pacjent trafił na oddział około godziny 23. Według naszych informacji mężczyzna miał zaawansowanego raka wątroby.

- Przyjechał do szpitala umrzeć, tak to można krótko, wulgarnie podsumować - stwierdził dyrektor szpitala.

Rodzina nie ma pretensji do szpitala

Pacjent zmarł następnego dnia rano.

Lekarz, który ostatecznie przyjął pacjenta na oddział zrezygnował z dalszych dyżurów. Jak twierdzi dyrektor powodem była presja ze strony służb.

- Policja, czy też prokuratura, nie ma uprawnień do tego, żeby wpływać na podjęcie decyzji przed podmiot leczniczy, tudzież lekarza, który decyduje, czy dany pacjent nadaje się do hospitalizacji, czy też nie - tłumaczy Polsat News Karolina Podsiadły-Gęsikowska (Kancelaria Podsiadły-Gęsikowska, Powierża).

Rodzina zmarłego nie chciała się wypowiadać przed kamerą, była przygotowana na śmierć bliskiego i nie ma pretensji do szpitala.

