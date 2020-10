Marszałek Senatu w samoizolacji. Będzie miał przeprowadzony test na koronawirusa

Decyzja o samoizolacji Grodzkiego została podjęta w związku z czwartkowym spotkaniem, którego gospodarzem był marszałek Senatu, a w którym uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz15). W poniedziałek polityk PSL poinformował, że jest zarażony koronawirusem. CIS wcześniej informowało, że Grodzki będzie miał przeprowadzony test w środę.

ZOBACZ: Koronawirus na Jasnej Górze. Zakażonych 25 duchownych

"Marszałek Senatu dostał informację z sanepidu, że będzie testowany w piątek rano. Sanepid wziął pod uwagę takie czynniki jak odległość, jaka dzieliła pana marszałka od pana Zgorzelskiego, do tego marszałek Grodzki nie ma żadnych objawów, czuje się dobrze. Decyzja sanepidu jest więc taka, by przetestować go w piątek rano, do tego czasu marszałek jest w samoizolacji i pracuje zdalnie" - poinformowała w środę Godzwon.

Wicemarszałek zakażony koronawirusem

Piotr Zgorzelski, u którego zdiagnozowano koronawirusa, w czwartek 1 października wraz z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim brał udział w spotkaniu większości senackiej u marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego dotyczącym noweli ustawy o ochronie zwierząt.

ZOBACZ: Piotr Zgorzelski zakażony koronawirusem. Wicemarszałek Sejmu o swoim stanie zdrowia [WIDEO]

Wzięli w nim także udział m.in. posłowie KO Borys Budka, Marcin Kierwiński, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i senator Marcin Bosacki z KO, z Lewicy: posłowie Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, a także Krzysztof Kwiatkowski z koła senatorów niezależnych.

WIDEO - Zamknięte cmentarze 1 listopada? Rzecznik rządu odpowiada Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP