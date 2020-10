Ksiądz skazany na 10 lat więzienia za zgwałcenie 17-latki

Sąd tym samym złagodził wyrok dla duchownego wymierzony przez sąd niższej instancji.

W marcu Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Michała L. na 12 lat więzienia. Orzekł też, że kapłan ma zapłacić poszkodowanej nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych. Sąd wydał również wobec duchownego zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów, i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją i leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na zawsze. Od tego wyroku odwołał się obrońca Michała L.

Dwukrotny gwałt

Środowe uzasadnienie wyroku, podobnie jak cały proces, było niejawne.

"Czuję ulgę przede wszystkim z tego powodu, że proces właśnie się zakończył. Bardzo cieszę się z tego, że już nie będę musiała tutaj więcej przychodzić, więcej widzieć oskarżonego. Na razie skutki tego, co mi zrobił i całego procesu, są bardzo duże. Staram się na razie pozbierać, po prostu. Może będzie mi łatwiej z czasem, ale na pewno jeszcze nie dzisiaj" - powiedziała dziennikarzom pokrzywdzona, pani Agnieszka.

Na ogłoszeniu wyroku nie było Michała L. ani jego obrońcy.

Pełnomocnik pokrzywdzonej Patryk Łukasiak ocenił, że choć Sąd Okręgowy złagodził o dwa lata wyrok więzienia, to kara i tak jest surowa.

"Co do dalszych poczynań, to nie wiem, czy moja klientka jest gotowa i czy chce dalej kontynuować tę sprawę, pomimo posiadanych informacji i dowodów o tym, że Kościół najprawdopodobniej już wcześniej wiedział o tych czynach. Być może zdecyduje się podjąć dalsze starania, ale jest to bardzo trudna dla niej decyzja, bo musi uporać się przede wszystkim z tą krzywdą, jakiej doznała" - powiedział dziennikarzom pełnomocnik młodej kobiety.

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie doprowadzenie pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego, za co grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Ksiądz został zatrzymany we wrześniu 2019 r. Zdaniem śledczych, do gwałtu doszło dwukrotnie w 2011 r. Pokrzywdzona miała wtedy 17 lat. Michał L. był wówczas wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej na gdańskich Stogach. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane w 2018 r. zawiadomieniem osoby, której pokrzywdzona opowiedziała o zdarzeniach.

Dekretem biskupa Michał L. jest zawieszony w obowiązkach kapłana. Przebywa w areszcie.

