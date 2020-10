Zwłoki ośmiu osób na brzegu morza. Mogą to być ofiary powodzi we Francji

Ciało dziewiątej ofiary, mieszkańca Ligurii, znaleziono w niedzielę na brzegu rzeki. To jedyna zidentyfikowana osoba.

Śledczy wraz z ekipami specjalistów przystąpili do pracy, by ustalić tożsamość pozostałych ofiar. Współpracują przy tym z władzami Francji, ponieważ bardzo prawdopodobne jest to, że są to ciała osób zaginionych po drugiej stronie granicy i tam poszukiwanych.

Na północy Włoch trwa usuwanie szkód po burzach i powodziach z minionego weekendu oraz szacowanie strat.

Tylko w Piemoncie, gdzie zanotowano zniszczenia w ponad 100 miejscowościach, szkody zostały obliczone przez władze regionalne na miliard euro.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP