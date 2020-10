Stopa bezrobocia w Polsce od czterech miesięcy na poziomie 6,1 proc.

Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce była taka, jak w trzech poprzednich miesiącach i wyniosła 6,1 proc. Taką liczbę podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dodatku resort informuje, że liczba Polaków bez pracy w porównaniu z sierpniem lekko spadła - o 3,3 tysiąca. - Według naszych szacunków wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy zmniejszyła się liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych - poinformowała minister Marlena Maląg.



Rok temu było lepiej



W tej chwili bezrobotnych mamy niespełna 1 milion 25 tysięcy. Dzisiejsza stopa bezrobocia (6,1 proc.) jest większa od notowanej dokładnie rok temu (5,1 proc.) i wyższa od wyliczonej dla lutego 2020 roku (5,5 proc.), czyli dla ostatniego miesiąca przed atakiem koronawirusa. Jeśli jednak trzymać się oficjalnych statystyk, to pandemia zwiększyła liczbę osób bez pracy tylko nieznacznie - o około 100 tysięcy.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wrześniu aż w 11 województwach - największy w lubelskim (-1,9 proc.), świętokrzyskim (-1,4 proc.) i dolnośląskim (-1,1 proc.) Wzrost stopy bezrobocia wystąpił tylko w województwie pomorskim, gdzie w porównaniu ze stanem z końca sierpnia 2020 roku poszła ona w górę o 0,1 punktu procentowego (do 5,7 proc.).



Tarcze obroniły etaty



- Dzięki wprowadzeniu tarcz antycovidowych zmiany na rynku pracy nie są tak gwałtowne, jak jeszcze prognozowano w marcu - mówi minister Marlena Maląg. I dodaje, że w ramach trzech tarcz - antykryzysowej, finansowej i pomocowej - na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej firm rząd przekazał prawie 141 miliardów złotych.



W polskich warunkach sprawdza się praca zdalna, dzięki której liczne firmy mogą utrzymać ciągłość działań operacyjnych. Z danych GUS wynika, że liczba osób pracujących w domu podwoiła się w drugim kwartale zarówno w stosunku do poprzedniego roku, jak i poprzedniego kwartału. Aż 13,1 proc. wszystkich zatrudnionych w okresie kwiecień-czerwiec wykonywało pracę online.

MRPiPS ma zamiar wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy na stałe. Zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.



Więcej ofert pracy



Rośnie liczba ofert zatrudnienia - zarówno zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. Jeszcze w kwietniu tego roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy około 58 tysięcy wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. We wrześniu było to już 109,3 tysiąca, czyli o 13 tysięcy (o 13,5 proc.) więcej niż w sierpniu.



Od końca maja obserwowany jest także wzrost popytu na pracę cudzoziemców. W kwietniu tego roku powiatowe urzędy pracy przyjmowały dziennie około 2 tysięcy oświadczeń, teraz rejestrują ich 6-7 tysięcy, a więc liczbę porównywalną do tej sprzed pandemii. Można założyć, że zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w najbliższych latach będzie się utrzymywać na poziomie zbliżonym do 2019 roku.



Polska na tle Europy



Według ostatnich danych Eurostatu, w sierpniu 2020 roku Polska była po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. Wyniosła ona u nas 3,1 proc., wobec 7,4 proc w całej UE i 8,1 proc. w strefie euro.

Eurostat opiera jednak swoje badania na ankietach i za osoby bezrobotne uznaje tylko te, które aktywnie poszukują zatrudnienia. Nasze ministerstwo, a także GUS, posługują się natomiast liczbą osób formalnie zarejestrowanych w urzędach pracy.

