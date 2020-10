Mucha: zmian personalnych w Kancelarii Prezydenta można się spodziewać

Pewnych zmian personalnych w Kancelarii Prezydenta można się spodziewać - powiedział we wtorek wiceszef Kancelarii Paweł Mucha. Jak zaznaczył, prezydenta Andrzej Duda na bieżąco dokonuje oceny pracy swoich ministrów.

Mucha pytany w Programie 1 Polskiego Radia, kiedy dojdzie do rekonstrukcji w Kancelarii Prezydenta podkreślił, że to organ pomocniczy, a Andrzej Duda na bieżąco dokonuje oceny pracy swoich ministrów.

- To są bezpośrednio ustalenia pana prezydenta z ministrami prezydenckimi, co do obsady tych najważniejszych stanowisk, osób, które są w kierownictwie Kancelarii - zaznaczył. - Tak, jak wielokrotnie pan prezydent mówił, można się spodziewać pewnych zmian personalnych. Jak te zmiany będą następować, na pewno będziemy o tym informować też opinię publiczna - oświadczył Mucha.

Dopytany, czy do zmian w Kancelarii może dojść w tym roku, Mucha odparł, że "nie chce uprzedzać komunikatu Kancelarii Prezydenta".

Także we wtorek o kwestię zmian w składzie Kancelarii Prezydenta pytany był rzecznik Andrzej Dudy - Błażej Spychalski. Wyraził przekonanie, że powinno do nich dojść do końca października.

ms/PAP