Facebook usunął wpis Trumpa. Chodzi o koronawirusa

Donald Trump przyznał, że lekceważył zagrożenie koronawirusa. "Teraz, samemu walcząc z infekcją, nadal bagatelizuje powagę wirusa" - twierdzi CNN.

"Nadchodzi sezon grypowy! Wiele osób rocznie, czasem ponad 100 tys., pomimo szczepionki, umiera z powodu grypy. Czy zamierzamy zamknąć nasz kraj? Nie, nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak uczymy się żyć z Covidem, dla większości populacji o wiele mniej śmiertelnym" - brzmi wpis Trumpa w mediach społecznościowych.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!