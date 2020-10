Donald Trump opuści szpital. "Czuję się lepiej niż 20 lat temu"

- Prezydent USA Donald Trump spełnia wszystkie kryteria dla wypisania ze szpitala - poinformował jego lekarz Sean Conley.

"Wychodzę z wielkiego Centrum Medycznego Waltera Reeda dzisiaj o 18:30 (00:30 czasu polskiego - red.). Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwól, by zdominował Twoje życie" - napisał Trump na Twitterze.

"Opracowaliśmy w ramach Administracji Trumpa naprawdę świetne leki i (mamy - red.) wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu" - dodał.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!