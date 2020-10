Wypadek podczas ćwiczeń na poligonie. Dwóch żołnierzy zostało rannych

"Podczas ćwiczeń na poligonie w Żaganiu rannych zostało dwóch żołnierzy z 1 Pułku Saperów z Brzegu. Obaj przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko Polskie udzieli niezbędnej pomocy poszkodowanym żołnierzom" - czytamy na stronie MON na Twitterze.

Na stronach 1 Pułku Saperów jest natomiast informacja, że od 28 września do 9 października br. na poligonie w Żaganiu szkolą się pododdziały 1. Batalionu Inżynieryjnego. "Głównym celem szkolenia poligonowego jest podtrzymanie zdolności pododdziałów do realizacji zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem oraz doskonalenie nawyków bojowego zachowania się żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnych działań na polu walki" - poinformowano na stronach pułku.

