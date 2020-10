Dzielnica Czerwonych Latarni zamarła. "Więcej pracowników niż gości"

Opustoszała Dzielnica Czerwonych Latarni w Amsterdamie. Właściciele działających w niej firm przyznają, że otwieranie lokali najzwyczajniej się nie opłaca.

Z powodu odnotowywanych rekordowych dziennych przypadków koronawirusa, których liczba w niedzielę przekroczyła w Holandii barierę 4 tys., rząd postanowił wprowadzić nowe obostrzenia. 20 października rząd ponownie oceni zastosowane środki i podejmie decyzję o ich podtrzymaniu lub odwołaniu.

"Obostrzenia nie mogą trwać miesiącami"

Zamykają się sklepy erotyczne, takie jak znane Casa Rosso, the Bananenbar, Theater 97, Hospitalbar, Erotic Museum, Peepshow i Sexy Loo. - Robimy to wyłącznie ze względu na koszty - przyznał Van Dijk. Podkreślał, że pomimo wsparcia rządowego, firmy z Dzielnicy Czerwonych Latarni muszą same zmierzyć się z problemem pandemii. - W okolicy jest tak cicho, że w niektóre wieczory mamy więcej pracowników niż gości - mówił.

Van Dijk jest zaniepokojony sytuacją. - Wszyscy rozumieją, że trzeba było coś zrobić po ostatnich danych dotyczącymi zakażeń. Popieramy obostrzenia, ale nie mogą one trwać miesiącami - mówił. Przedsiębiorcy po prostu obawiają się fali bankructw.

Ponad 4 tys. przypadków dziennie

W niedzielę zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4007 mieszkańców Holandii, co jest nowym rekordem. według rządowych danych średnia dzienna liczba zachorowań wyniosła 3471 i była o 36 proc. wyższa niż tydzień wcześniej.

Najwięcej pozytywnych wyników odnotowano w niedzielę w Amsterdamie (458). Od początku pandemii zachorowało w sumie ponad 136 tysięcy mieszkańców Holandii.

grz/sgo/ "NL Times", polsatnews.pl