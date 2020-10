20 tys. pustych krzeseł przed Białym Domem. Symbolizują ofiary Covid-19 [WIDEO]

W USA wykryto w niedzielę ok. 40 tys. przypadków koronawirusa. Łączny ich bilans wzrósł do 7 mln 419 033. W tej liczbie jest prezydent USA Donald Trump, który z powodu zakażenia SARS-CoV-2 od piątku przebywa w szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem. Na początku jesieni sytuacja epidemiologiczna w USA pogarsza się. W piątek odnotowano ponad 54 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to najwyższa liczba od 14 sierpnia.

W niedzielę w pobliżu Białego Domu ustawiono 20 tys. pustych krzeseł, by oddać hołd tym, którzy zmarli z powodu Covid-19. Każde krzesło symbolizuje ok. 10 mieszkańców tego kraju, dla których zakażenie koronawirusem skończyło się śmiercią.

