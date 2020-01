Niecodzienna sytuacja w klatce. Zawodnik oświadczył się po walce

Wojciech Janusz (8-5, 3 KO, 3 SUB) i Adam Kowalski (12-5-1, 2 KO, 3 SUB) stoczyli podczas gali FEN 27 niezwykle interesującą walkę, w której minimalnie lepszy był ten drugi. Równie ciekawie było już po werdykcie sędziów, gdyż Janusz... oświadczył się swojej partnerce!

"Kulkinio" w trakcie walki z Kowalskim popisał się wieloma spektakularnymi akcjami, ale najlepsze zostawił na sam koniec. Po walce zawodnik zaprosił do ringu swoją dziewczynę i poprosił ja o rękę. Wzruszona kobieta powiedziała "tak".

Sześć tysięcy widzów zgromadzonych w Szczecinie nagrodziło parę brawami, a z głośników poleciał słynny utwór Whitney Houston pod tytułem "I Will Always Love You".

- Dziękuję wszystkim kibicom i Adamowi za przyjęcie walki. Jeszcze mnie tu zobaczycie! - powiedział po wszystkim Janusz, dla którego przegrana z Kowalskim była pierwszą porażką od 2017 roku.

dk/bs/ Polsat Sport, polsatnews.pl