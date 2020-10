16-latek zepchnięty z mostu przez policję. Szokujące nagranie z Chile

Od października zeszłego roku Chilijczycy regularnie protestują przeciwko nierównościom społecznym i niesprawiedliwościom systemowym. W piątek na ulice wyszli mieszkańcy Santiago. Na swej drodze spotkali oddziały Carabineros.

- Kiedy protestujący uciekali przed policją, zauważyliśmy moment, w którym jeden z funkcjonariuszy łapie chłopca i zrzuca go z mostu - relacjonował Pavel Pavelic Jofre, który przewodził grupie wolontariuszy pomagającym protestującym.

Nastolatek leżał nieruchomo, twarzą w wodzie. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że mocno krwawił. - Dwie osoby z naszej grupy zeszły na dół. Po ustabilizowaniu jego stanu, obecnym na miejscu strażakom udało się go wyciągnąć z wody. Potem został zabrany do szpitala - przekazał Jofre.

This is the moment Chilean carabineros police push and throw a 16 year peaceful demonstrator off a bridge. Mass media headlines "he fell". Thanks @teleSURtv pic.twitter.com/8wCT9nrYax