W sobotę odnotowano kolejny w ostatnich dniach rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo zdrowia poinformowało o 2367 nowych przypadkach i 34 ofiarach śmiertelnych. O to czy Polska jest przygotowana na eskalację pandemii, Piotr Witwicki zapyta wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka. Transmisja "Gościa Wydarzeń" w Polsat, Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 19:25.

W sobotę ministerstwo zdrowia poinformowało o 2367 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. To kolejny dobowy rekord, który odnotowano w ostatnim czasie. Liczba nowych zakażeń po raz kolejny przekroczyła 2 tys. Resort zdrowia poinformował także o śmierci 34 kolejnych pacjentów. Wśród ofiar jest 36-latek.

ZOBACZ: Rekordowe liczby zakażeń. Rzecznik MZ: musimy się przyzwyczaić

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: małopolskiego (290), mazowieckiego (277), pomorskiego (244), wielkopolskiego (224), śląskiego (221), świętokrzyskiego (156), łódzkiego (152), podkarpackiego (141), podlaskiego (126), lubelskiego (116), kujawsko-pomorskiego (110), warmińsko-mazurskiego (76), dolnośląskiego (63), zachodniopomorskiego (62), lubuskiego (56), opolskiego (53).

Może to premier Morawiecki wie, a może nie, ale do historii przejdzie tylko ze względu na swoją wypowiedź, że "koronawirusa już nie trzeba się bać". Przejdzie jako przykład kłamstwa i bezgranicznego cynizmu w służbie partyjnego interesu. Każdy nowy rekord zakażeń to pokazuje. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 3, 2020

