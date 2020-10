Górnicy zgromadzili się o godz. 11 przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Przekazali petycję, która ma trafić do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Następnie ruszyli ulicami stolicy przed Kancelarię Premiera, gdzie zakończyli protest.

ZOBACZ: Górnicy porozumieli się z rządem. Ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049 r.

Górnicy krytycznie oceniają porozumienie zawarte z rządem, które zakłada stopniowe wygaszanie kopalni węgla. Obawiają się o miejsca pracy.

- Polska nie jest przygotowana na odejścia od węgla kamiennego czy brunatnego. Nie mamy elektrowni atomowej, sama fotowoltaika i wiatraki? Mamy przykłady z Francji, że to nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mamy nadzieję, że Sejm pójdzie po rozum do głowy i nie uzależni nas od energii z Zachodu - przekazał w rozmowie z reporterem Polsat News przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE Adam Olejnik.

WIDEO: wypowiedź Adama Olejnika dla Polsat News





"Setki tysięcy osób stracą pracę"

Jak mówił, górnicy domagają się także "przyspieszenia wydania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego dla Bełchatowa i Turowa". - To my zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju, wydobywając węgiel brunatny. Bez koncesji setki tysięcy osób stracą prace - przekonywał Olejnik, zaznaczając przy tym, że górnicy wysyłali pisma do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ale w odpowiedzi przeczytali, że prace nad koncesjami nadal trwają.

- Bardzo długo to trwa. Nie możemy odpuścić tego do końca roku, Bogatynia i Bełchatów zapewniają koło 20-30 proc. energii w całej Polsce - mówił Olejnik, przyznając, że w samym Bełchatowie utratą pracy zagrożonych jest około 20 tys. osób.

Górnicy zamierzają protestować także w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu oraz połączyć siły z manifestującymi rolnikami.

Górników wspierają m.in. przedstawiciele Ruchu Narodowego, w manifestacji wziął udział poseł Konfederacji Michał Urbaniak.

📷Protest górników! Na manifestacji obecny był też poseł @urbaniak_michal. @KONFEDERACJA_ staje w obronie polskiego górnictwa oraz górników. Mówimy "nie" działaniom rządu, który działa pod dyktando UE. Podpisz naszą ustawę: https://t.co/wYBKe0i46t!#Konfederacja #RuchNarodowy pic.twitter.com/wZ0r4Bshjp — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) October 2, 2020

Jak informuje Patryk Kosela, rzecznik Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, piątkową manifestację zorganizowało Porozumienie Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej.

Jutrzejszą (2.10) demonstrację przy ul. Nowogrodzkiej (przed PiS) w Warszawie organizuje Porozumienie Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej "Miedza" (czyli działające w KWB "Bełchatów" organizacje: MZZ "Odkrywka", WZZ "Sierpień 80" i ZZ "F1"). Poczatek o godzinie 11. — Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 (@Sierpien80) October 1, 2020

WIDEO - "To skandaliczna nominacja". Morawska-Stanecka ocenia nowego ministra edukacji i nauki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/bas/ Polsat News, polsatnews.pl