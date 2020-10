Parlamentarzystka zarażona koronawirusem. Odebrała wynik i pojechała do domu pociągiem

Ferrier w sobotę zaczęła cierpieć na objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, jednak zdecydowała się na prawie sześciogodzinną podróż pociągiem do Londynu, gdzie miała wystąpienie na forum Izby Gmin w Pałacu Westminsterskim.

ZOBACZ: Wielka Brytania wprowadza kwarantannę dla podróżnych z Polski

Tego samego dnia poddała się testowi na COVID-19. W poniedziałek poznała wynik, który okazał się pozytywny.

We wtorek rano kobieta wsiadła do pociągu, którym dotarła do domu w Szkocji.

Zawieszona w prawach członka partii

Postępowanie parlamentarzystki zbulwersowało opinię publiczną oraz innych polityków. Jedną z konsekwencji jest zawieszenie Ferrier w prawach członka Szkockiej Partii Narodowej w Izbie Gmin, o czym poinformował lider ugrupowania Ian Blackford.

Posłowie David Linden i Kirsty Blackman wezwali ją do złożenia rezygnacji.

Ostre słowa padły także ze strony szefowej szkockiego rządu. "Trudno wyrazić, jak wściekła jestem w imieniu ludzi w całym kraju, którzy poświęcają się codziennie, by pomóc pokonać COVID" - napisała Nicola Sturgeon na Twitterze. "Reguły obowiązują wszystkich, wprowadzono je, by ludzie byli bezpieczni" - dodała.

This is utterly indefensible. It’s hard to express just how angry I feel on behalf of people across the country making hard sacrifices every day to help beat COVID. The rules apply to everyone and they’re in place to keep people safe. @Ianblackford_MP is right to suspend the whip https://t.co/9rgWpPKrOe