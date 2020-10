Większych karpi w Polsce nie złowiono. Rekordowy dzień na łowisku

"29 września przejdzie do historii łowiska" - napisali administratorzy profilu facebookowego Łowisko Karpiowe Gosławice. Tego dnia, o godzinne 7:00 Jamie Jackson złowił karpia ważącego 37,8 kg, a o godzinne 20:00 Mirosław Walczykiewicz wyciągnął rybę o wadze 36,4 kg.

Amatorzy połowów karpi podkreślają, że sytuacje, gdy tego samego dnia dwukrotnie udaje się złowić taki wielkie okazy karpia, zdarzają się niezwykle rzadko.

"To największy okaz, jaki złapała wędka na terytorium Polski" - napisano. "To co się wydarzyło na naszym łowisku przyprawiło nas o niezły ból głowy" - dodano.

Na tym samym łowisku, kilka dni wcześniej, rekord Polski pobił Tomasz Lipiński. Wyciągnął z wody karpia o wadze 35,8 kg.

emi/grz/ polsatnews.pl