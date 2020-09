Gigantyczna dynia. Leśnicy stawiali zakłady o jej wagę

Gigantyczną dynię wyhodował emerytowany leśniczy szkółkarz z Nadleśnictwa Szczecinek, Tadeusz Stypa. Leśnicy stawiali zakłady o to, ile będzie ona ważyła. Wynik był zdumiewający, ale i tak znacznie poniżej rekordu Polski.

Kiedy w końcu dynia dojrzała do tego, by ją zerwać, okazało się, że warzywo osiągnęło wagę 112 kilogramów.

Pracownicy nadleśnictwa zauważyli, że "emerytowany leśniczy szkółkarz, Pan Tadeusz Stypa, jest nie tylko jednym z najlepszych polskich szkółkarzy i mistrzem od szczepienia drzew. To także wielkiej pasji ogrodnik!".

Kiedy pracownicy nadleśnictwa zamieścili zdjęcia okazałej dyni na profilu na Facebooku, posypały się przepisy kulinarne z propozycjami jej przyrządzenia.

Dynie o wadze ponad pół tony

Gigantyczna dynia leśniczego ze Szczecinka, choć robi wrażenie, to jednak daleko jej do prawdziwych rekordzistów. Jednym z najbardziej utytułowanych hodowców dyń gigantów jest Jan Styra ze Zdzieszowic, wielokrotny mistrz Polski, który uprawia dynie od 2006 r. Już w pierwszym roku upraw wyhodował największą dynię w Polsce. W 2009 r. jego warzywo po raz pierwszy osiągnęło wagę pół tony - miało 422 cm obwodu.

W 2012 r. dynia Jana Styry, o wadze... 580 kilogramów, zdobyła czwarte miejsce na zawodach w Niemczech. Przed laty tłumaczył, że hodowla olbrzymich dyń jest bardzo kosztowna, ale musi kupować drogie nasiona za granicą.

Jednak i on nie wyhodował największej dyni w Polsce. Rekord należy do Grzegorza Zołotucha, który został oficjalnie uznany 13 października 2019 r. we Wrocławiu podczas XVI Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. Najcięższa dynia w Polsce ważyła 870 kg!

