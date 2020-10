Sopot będzie w strefie "czerwonej"? Jest rządowy projekt

Od soboty w czerwonej strefie może znaleźć się 16 powiatów i miasto Sopot, a w żółtej 28 powiatów i m.in. Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce oraz Szczecin. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji. Dokument został skierowany do podpisu premiera. Jak dowiedział się z kolei Polsat News, lista powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami może się jeszcze wydłużyć.

Zgodnie z rządowym projektem, w strefie "czerwonej" miałyby znaleźć się powiaty:

aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

białostocki w województwie podlaskim,

działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

ostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

głubczycki w województwie opolskim,

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

kłobucki w województwie śląskim,

limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie

małopolskim,

małopolskim, łęczyński w województwie lubelskim,

otwocki w województwie mazowieckim.

Do strefy "żółtej" z kolei trafiłyby powiaty:

bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

brzeski i oleski w województwie opolskim,

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

janowski w województwie lubelskim,

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

trzebnicki w województwie dolnośląskim,

wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

"Czerwone" i "żółte" strefy

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do "czerwonej" strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do "żółtej".

W strefie "czerwonej" obowiązuje obecnie m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności.

W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie "żółtej" obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Nowe obostrzenia w strefach

Obostrzeń będzie jednak więcej i będą one bardziej rygorystyczne. Zapowiedział to we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Podstawą sformułowania nowych obostrzeń jest sytuacja pandemiczna, eskalacja liczby zachorowań, ale chcę podkreślić, że nadal zachowujemy logikę interwencji dobranej do skali zjawiska i interwencji punktowej, a nie ogólnokrajowej. Będziemy reagowali w strefach - mówił minister zdrowia.

- Patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii, będziemy zaostrzali tą politykę strefowo w zależności od liczby zachorowań - podkreślił Adam Niedzielski.

Ograniczenie zgromadzeń i wesel:

strefa zielona - maksymalnie 100 osób

strefa żółta - maksymalnie 75 osób

strefa czerwona - maksymalnie 50 osób

W strefie czerwonej - ograniczenie działalności punktów gastronomicznych, pubów i barów - do godz. 22:00.

Wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu nie tylko w "czerwonej", ale też w "żółtej" strefie. - Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej – przekonywał minister Niedzielski.

