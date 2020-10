Śledztwo ws. Nowaka. Prokuratura zaskarży decyzję sądu dot. wniosku o areszt b. prezesa PKN Orlen

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej, prok. Aleksandra Skrzyniarz potwierdziła w czwartek rano, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastosował wobec Wojciecha T. tymczasowy areszt warunkowy.

ZOBACZ: Wąsik: żaden minister nie jest w stanie zdobyć takiego majątku

- Sąd zastrzegł, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, po uiszczeniu 200 tysięcy złotych. Sąd orzekł dodatkowo o dozorze policji, jak też zakazie kontaktowania się przez podejrzanego z pracownikami spółek energetycznych oraz pozostałymi podejrzanymi. Prokurator sprzeciwił się wskazanemu rozstrzygnięciu, co oznacza, że do czasu uprawomocnienia postanowienia sądu Wojciech T. przebywać będzie w areszcie – podała prok. Skrzyniarz.

Wobec Dariusza K. oraz Leszka K. sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Dariusz K. musi wpłacić 500 tysięcy poręczenia majątkowego, a Leszek K. 200 tysięcy. Obaj mają realizować policyjny dozór i mają zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i pracownikami spółek, z którymi byli związani. Postanowienia zostały ogłoszone w środę około godziny 22.30.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

Prok. Skrzyniarz przekazała, że sąd, mimo, że nie zastosował aresztu wobec wszystkich podejrzanych "zgodził się z argumentacją prokuratora w zakresie istnienia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów". - Dowody zgromadzone w sprawie wskazują na prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. Sąd podzielił również pogląd prokuratora co do istniejącej obawy bezprawnego utrudnienia przez podejrzanych postępowania karnego – poinformowała prok. Skrzyniarz.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec Dariusza K. oraz Leszka K., a także z tzw. warunkowym aresztowaniem Wojciecha T.

"Prawidłowy tok postępowania przygotowawczego może być skutecznie zabezpieczony jedynie stosowaniem najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Istnienie realnej obawy bezprawnego utrudniania postępowania przez podejrzanych jest na tyle silne, że wyłącznie ich izolacja w warunkach aresztu śledczego umożliwi prawidłowe realizowanie celów prowadzonego śledztwa" – przekazała rzeczniczka. Decyzje sądu rejonowego zostaną więc zaskarżone przez prokuraturę.

Wnioski o areszt zatrzymanych

Prokuratorskie wnioski o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych we wtorek trzech mężczyzn, trafiły do Sekcji Postępowania Przygotowawczego XIV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w środę o godzinie 12.20. Sąd wyznaczył posiedzenia co 20 minut od godziny 14.30, jednak ogłoszenie decyzji nie było możliwe jeszcze przez wiele godzin, m.in. z uwagi na fakt, że obrońcy podejrzanych zapoznawali się z aktami.

ZOBACZ: Śledztwo ws. b. ministra transportu. Wnioski o areszt b. prezesa PKN Orlen i b. wiceprezesa PGE

Po godz. 22 sąd zaczął ogłaszać podjęte decyzje, przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Wojciecha T. b. wiceprezesa PGE i Energi. Jednak zastosował tzw. areszt warunkowy. Oznacza to, że aresztowany może go opuścić po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 200 tys. zł. Wobec byłego prezesa PKN Orlen Dariusza K. oraz Leszka K.(podejrzanego o pośredniczenie między Wojciechem T. a Sławomirem Nowakiem) zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze.

Nie przyznali się do stawianych zarzutów

Jak przekazała w środę rano prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, były prezes PKN Orlen Dariusz K., były wiceprezes PGE i Energa Wojciech T. oraz pośrednik pomiędzy T. a ministrem Nowakiem nie przyznali się do stawianych im korupcyjnych zarzutów i złożyli wyjaśnienia, ale o ich treści prokuratura póki co nie informuje.

Były prezes PKN Orlen został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we wtorek po godz. 6 rano w swoim domu w Warszawie. "W oparciu o zgromadzony w śledztwie obszerny materiał dowodowy ustalono, że w latach 2012-2016 Dariusz K. udzielił Sławomirowi N., pełniącemu wówczas funkcję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej korzyści majątkowe w łącznej kwocie niemal 200 tysięcy złotych" – podała PAP prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Jak ustaliła prokuratura, łapówki miały być przekazywane "za pośrednictwem osoby trzeciej". Sławomir Nowak miał w zamian za pieniądze pomagać Dariuszowi K. w uzyskiwaniu korzystnych warunków kontraktu na pełnienie funkcji prezesa PKN Orlen. CBA zatrzymało we wtorek także Wojciecha T. byłego wiceprezesa PGE i Energi, podejrzanego o wręczanie łapówek w zamian za stanowiska w zarządach tych spółek.

Dodatkowe czynności z udziałem b. ministra

Wojciech T. miał dwukrotnie przekupić Sławomira Nowaka. Pierwszy raz, gdy ten pełnił jeszcze funkcję szefa gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. - Wówczas Wojciech T. przekazał Sławomirowi N. kilkadziesiąt tysięcy złotych w zamian za pomoc w uzyskaniu dla siebie stanowiska w zarządzie spółki działającej na rynku energetycznym. Pomocy w dokonaniu przedmiotowego czynu zabronionego udzielił mu trzeci podejrzany tj. Leszek K., który podjął się pośrednictwa w przekazaniu korupcyjnej propozycji - poinformowała prok. Skrzyniarz.

Drugą łapówkę Sławomir Nowak przyjąć miał już jako minister transportu. Kilkadziesiąt tysięcy złotych miało zapewnić Wojciechowi T. stanowisko wiceprezesa spółki Energa.

ZOBACZ: Nowe zatrzymanie w sprawie Sławomira Nowaka

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie Sławomir Nowak podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Oprócz byłego ministra transportu status podejrzanego w tej sprawie ma już sześć osób. - Wobec czterech podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 7,5 miliona złotych, na poczet przepadku uzyskanych korzyści i kary grzywny - przekazała prok. Skrzyniarz. Prokuratura planuje przeprowadzenie dodatkowych czynności z aresztowanym do tej sprawy Sławomirem Nowakiem, jednak ich termin nie jest znany.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP