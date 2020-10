Niedzielski: nietrafiona teleporada obciąża lekarza odpowiedzialnością za stan pacjenta

- Teleporady są w zasadzie podstawowym środkiem kontaktu z lekarzem rodzinnym, ale działalność specjalistyki i szpitali jest tradycyjna - powiedział minister.



Na pytanie Bogdana Rymanowskigo, czy teraz lekarz będzie mógł zlecić test po wysłuchaniu, jakie objawy ma pacjent, Niedzielski odpowiedział: "między innymi, ale to odpowiedzialnością lekarza jest to i za to lekarz bierze odpowiedzialność, że nietrafiona diagnoza w ramach teleporady powoduje obciążenie go odpowiedzialnością za stan zdrowia pacjenta".

- W interesie lekarza, i dzisiaj, jak miałem okazję rozmawiać z lekarzami rodzinnymi, to też to podkreślali, że w ich interesie jest nabranie pewności, że diagnoza, którą stawiają jest właściwa - dodał minister.

- Czyli ona czasem może być postawiona w drodze teleporady, ale jeśli są wątpliwości, to obowiązkiem lekarza, jego odpowiedzialnością, jest dokonać dokładniejszego badania - podkreślił Niedzielski.



Na pytanie, kiedy skończy się pandemia, minister odpowiedział: "jak będzie szczepionka". - Według naszych informacji, może to być najwcześniej na wiosnę. Na razie musimy przygotować się na życie z pandemią i nie będzie to łatwe - dodał.

