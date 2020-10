Dostawa szczepionek na grypę. "Dopiero pod koniec października"

- Potrzeba troszkę cierpliwości, ale jak będą, to zachęcam, żeby z nich skorzystać – powiedział.

Rzecznik GIS wskazał również, że "sami jesteśmy sobie winni, bo szczepionki na grypę były zamawiane do Polski według zapotrzebowania w danym kraju i ich zużycia. W Polsce rok po roku szczepionki te były utylizowane, więc prywatne podmioty, hurtownie, zamawiały ich coraz mniej".

Jak jednak dodał, aktualnie "prowadzone są różne działania, żeby ściągać do Polski maksymalne ilości".

"Dalej pierwsza fala"

- Gdyby trzymać się podstawowej wiedzy epidemicznej, to ciągle jest ta sama pierwsza fala zachorowań, tylko wcześniej była ona lekko przyduszona marcowym lockdownem – mówił Bondar.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie 1967 potwierdzonych w ciągu doby zakażeń koronawirusem. Wysoka tendencja zachorowań powyżej 1000-1500 w raportach MZ utrzymuje się już kolejny tydzień.

Zapytany o te liczby w Polsat News Bondar stwierdził, że "gdyby trzymać się podstawowej wiedzy epidemicznej, to ciągle jest ta sama pierwsza fala zachorowań, tylko wcześniej, mówiąc kolokwialnie, była ona lekko przyduszona marcowym lockdownem".

- Ta liczba zachorowań była spodziewana, a to, że dzisiaj mamy rekord to jest pewna prawidłowość, bo w ostatnich tygodniach właśnie w czwartki i w piątki były ogłaszane rekordy – zauważył Bondar. Wytłumaczył, że "biorąc pod uwagę okres inkubacji, to rekordy ogłaszane w tych dniach są efektem naszych zachowań w weekendy".

- To potwierdza tezę o tym, że dużo zależy od naszych zachowań, to jest naturalne – powiedział.