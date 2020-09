Zabił i poćwiartował dziewięć osób. Ofiary znajdował na Twitterze

Takashiro Shiraishi został aresztowany w listopadzie 2017 roku, gdy w jego mieszkaniu w prefekturze Kanagawa niedaleko Tokio znaleziono fragmenty dziewięciu ciał. Shiraishi przyznał, że znajdował swoje ofiary przez platformę Twitter.

Japan 'Twitter killer' faces first murder charge. Takahiro Shiraishi had allegedly stashed bits of bodies in coolers around his small apartment. In total, he admitted to killing nine people, most of whom are women. https://t.co/gAy8vCWclt pic.twitter.com/J2kq4816ki