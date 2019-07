Zabójca użył pałki, prawdopodobnie był mańkutem. Zbrodnia sprzed... 33 tys. lat

Niezidentyfikowany mężczyzna zmarł na skutek dwukrotnego uderzenia w głowę. Zabójca był prawdopodobnie mańkutem, a w momencie popełnienia zbrodni stał twarzą w twarz ze swoja ofiarą. Narzędzie zbrodni to pałka, lub maczuga - ustalił międzynarodowy zespół naukowców. Denatem jest prehistoryczny człowiek, żyjący 33 tys. lat temu.

Czaszka kromaniończyka (Homo sapiens fossilis - red.) płci męskiej z okresu paleolitu górnego została znaleziona w 1941 r. w jednej z jaskiń w południowej Transylwanii w Rumunii.

Kromaniończyk nazywany Człowiek z Cro-Magnon (nazwę zawdzięcza części szkieletów znalezionych we francuskim schronisku skalnym - red.) żył na Ziemi w okresie 43 tys. lat p.n.e. - 10 tys. lat p.n.e. Jego budowa anatomiczna była niemal identyczna, jak u człowieka współczesnego. Na paleolit górny przypada rozwój technik łowieckich, krzemieniarskich, a także powstanie sztuki i ornamentacji na narzędziach.

Kamieniem, piłką, kijem w czaszkę

Choć fragment kości ciemieniowej czaszki jest wyraźnie zapadnięty, to naukowcy nie mieli pewności, czy uraz nastąpił przed, czy po śmierci.

Elena F. Kranioti, Dan Grigorescu, Katerina Harvati

Rozwikłania zagadki podjęła się Katerina Harvati z Uniwersytetu Tubingen w Niemczech, która wraz z Danem Grigorescu z Uniwersytetu w Bukareszcie i Eleną Kranioti z uczelni na Krecie postanowiła ustalić przyczynę śmierci mężczyzny.

Uczeni wykonali tomografię, a następnie przeprowadzili symulację na 12 syntetycznych modelach mających imitować model czaszki kromaniończyka. Naukowcy rzucali w modele kamieniami, piłkami bejsbolowymi, a nawet uderzali kijami baseballowymi.

Ostatecznie naukowcy ustalili, że uraz czaszki powstał na skutek dwóch uderzeń (prawdopodobnie pałką), był bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny.

Pierwsza zbrodnia - 430 tys. lat temu

"Przedstawiony wzorzec sugeruje, że zabójca prawdopodobnie stał twarzą w twarz ze swoją ofiarą; prawdopodobnie był leworęczny" - czytamy w opublikowanym badaniu.

Naukowcy w rozmowie Live Science stawiają tezę, że paleolit górny był nie tylko okresem, w którym rozwinęła się technologia i sztuka, ale też regularnie zaczęły pojawiać się "gwałtowne zachowania interpersonalne" i morderstwa.

Do najstarszego udokumentowanego przez paleontologów zabójstwa doszło 430 tys. lat temu w Atapuerce, na północy Hiszpanii. To tam w jednej z jaskiń, znaleziono fragmenty czaszki neandertalczyka, która posiadała dwa duże otwory w kości czołowej. Naukowcy ustalili, że ok. 30-letniego osobnika płci męskiej zabito uderzeniem twardym narzędziem w głowę, z bliskiej odległości.

