Wczasy po lockdownie. Te kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem

W ostatnich miesiącach drastycznie spadło wśród Polaków zainteresowanie najpopularniejszymi kierunkami zagranicznych wyjazdów. Niezwykle popularna stała się za to krajowa turystyka, a szczególne jeden z regionów.

Na podstawie najczęściej wyszukiwanych w internecie przez Polaków haseł związanych z wyjazdami na urlop, agencja interaktywna DevaGroup przygotowała zestawienie sześciu najbardziej popularnych kierunków krajowych (Zakopane, Karpacz, Bieszczady, Krynica Morska, Mazury, Łeba) oraz zagranicznych (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Turcja, Włochy).

ZOBACZ: Krach w polskiej turystyce. Urlopowicze zniknęli z hoteli

Dane zebrane przez Mateusza Najmana z DevaGroup obejmują miesiące od stycznia do lipca 2019 oraz 2020 r. Ich analiza pokazuje, jaki wpływ na decyzje urlopowe Polaków miała pandemia koronawirusa.

- Wzięliśmy pod uwagę wyszukiwania, które miały miejsce wyłącznie w wyszukiwarce Google. Porównane dane to 10 generujących największy ruch słów kluczowych w 2019 vs te same słowa kluczowe w roku 2020 - wyjaśnia Mateusz Najman.

Szczyt turystycznej zapaści

Z raportu wynika, że kwietniu br. nastąpił szczyt turystycznej zapaści - aż o 80,5 proc. spadło zainteresowanie zagranicznymi urlopami, a o 71,3 proc. krajowymi.

ZOBACZ: Ulubiony kraj Polaków. Tam najczęściej spędzali wakacje

Jednak już w maju zainteresowanie krajową turystyką wzrosło o niemal połowę (45,8 proc) w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. Zaś w miesiącach letnich zainteresowanie urlopem w kraju wzrosło o ponad jedną trzecią. Jednocześnie można było zauważyć spadek popularności zagranicznych podróży o prawie połowę.

Rekordowo dużym zainteresowaniem cieszyły się Bieszczady (211 proc. skok zainteresowania w maju). Na drugim miejscu były Mazury (w maju wzrost o 103 proc. rok do roku).

Jeśli chodzi o zagraniczne wojaże, w lipcu najbardziej spadło zainteresowanie Turcją (-74 proc.), Włochami (-70,2 proc.) oraz Hiszpanią (-71,5 proc.)

WIDEO - "Dziś Sasin przebija dno". Politycy o wypowiedzi wicepremiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/bas/ polsatnews.pl