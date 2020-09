"Nikt niczego nie widzi, ale wszyscy słyszą" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

ZOBACZ: Atak nożownika w Paryżu. Sprawca myślał, że atakuje redakcję "Charlie Hebdo"

Inny z paryżan przyznał, że słyszał eksplozję, ale nie wie, czym ona była spowodowana.





Je viens d'entendre un bruit d'explosion à Paris. C'est quoi? — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) September 30, 2020

"Nie zajmujcie linii alarmowych"

Naoczni świadkowie informowali agencję Reutera, że budynki się kołysały w kilku dzielnicach.





Policja szybko zaprzeczyła, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. "Nie ma żadnej eksplozji, to samolot odrzutowy przekroczył barierę dźwięku" - wyjaśniono w tweecie. Służby zaapelowały również, by zajmować linii alarmowych.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Przed godziną 13 okazało się, że myśliwiec dostał zgodę na przekroczenie bariery dźwięku nad stolicą Francji, gdy wieża kontroli lotów utraciła łączność z samolotem pasażerskim. Obawiano się, że mogło dojść do uprowadzenia lub zamachu.

Donośny huk wywołany przez manewr wojskowego odrzutowca słyszalny był również podczas meczów tenisowych rozgrywanych w trakcie turnieju Rolanda Garrosa. Na nagraniach widać zaskoczonych sportowców, Szwajcara Stana Wawrinkę i Niemca Dominik Koepfera, którzy zmierzyli się ze sobą w środę podczas French Open.

Paris explosion was heard during Wawrinka's RG game. pic.twitter.com/TN5xAylX5P — Bucket 🗑️🍥 (@tLebBucket) September 30, 2020

WIDEO - USA. Podbiegł do radiowozu i zaczął strzelać. Policjanci są w stanie krytycznym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ Reuters, polsatnews.pl