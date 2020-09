Wielkie spółki technologiczne w USA dały zarobić inwestorom. Teraz tanieją

Spółki technologiczne z amerykańskiej giełdy od kilku miesięcy nie dają o sobie zapomnieć. Od połowy marca do końca sierpnia szaleńczo drożały, jednak we wrześniu wielka piątka, czyli Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft i Facebook mocno tanieje. Najbardziej prawdopodobny powód spadków cen to realizacja zysków - uczestnicy rynku "wyciągają pieniądze" z udanych inwestycji.