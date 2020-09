Stado krów zadeptało mężczyznę. Drugi taki atak w ciągu 10 dni

Do wypadku doszło 11 września. Policja w Northumbrii otrzymała zgłoszenie, że 72-letni Malcolm Flynn z Carlisle został poważnie ranny podczas spaceru z przyjacielem w pobliżu zamku Thirlwall w Northumberland (w regionie North East England).

Stado krów stratowało mężczyznę

Na mężczyzn wbiegło stado szarżujących krów. Przybyłe na miejsce służby stwierdziły, że Flynn zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

"Wszczęto dochodzenie. Staramy dotrzeć do świadków, którzy przebywali w tym czasie w rejonie wypadku" - podała policja 25 września.

"Our thoughts are with Malcolm’s family as they come to terms with the loss of a loved one in what was a shocking & tragic incident.



“We've already spoken to a number of witnesses but are still trying to trace a number of people we think could assist - so please get in touch" https://t.co/lINVswJ9Jg