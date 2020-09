Produkcja niektórych szczepionek na COVID-19 może wymagać używania skwalenu. To naturalny olej wytwarzany m.in. w wątrobie rekinów. W medycynie stosowany jest jako składnik zwiększający skuteczność szczepionki poprzez wywoływanie silniejszej odpowiedzi immunologicznej.

ZOBACZ: Premier Indii: nasza szczepionka na koronawirusa będzie powszechnie dostępna na świecie

Brytyjska firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline używa skwalenu do produkcji szczepionek przeciw grypie. GSK zapowiada, że "wyprodukuje" nawet miliard dawek tego składnika do potencjalnego zastosowania w szczepionkach przeciw koronawirusowi. Jednak ekolodzy przypomnieli, że do "uzyskania" jednej tony skwalenu potrzeba około 3000 rekinów.

Możliwa śmierć nawet pół mln rekinów

Shark Allies, organizacja ekologiczna z Kalifornii, sugeruje w związku z tym, że jeśli cała populacja otrzymałaby jedną dawkę szczepionki na COVID-19 zawierającej olej z wątroby rekina, to około 250 tys. tych zwierząt musiałoby zginąć. Gdyby do zdobycia odporności na wirusa potrzebne byłyby dwie dawki - co według naukowców jest prawdopodobne - to ta liczba wzrosłaby do pół miliona rekinów.

Dlatego aby uniknąć groźnych konsekwencji dla populacji rekinów, naukowcy testują syntetyczną wersję skwalenu uzyskiwaną ze sfermentowanej trzciny cukrowej.

ZOBACZ: Szczepionka na Covid-19. Minister zdrowia mówi o terminie

Stefanie Brendl, założycielka i szefowa organizacji Shark Allies, która chroni drapieżne ryby, podkreśliła, że "pozyskiwanie czegoś z dzikiego zwierzęcia nigdy nie będzie zrównoważone". Dodała także, że rekiny nie rozmnażają się w wystarczająco dużej liczbie.

- Jest tak wiele niewiadomych dotyczących długości trwania pandemii. Jeżeli będziemy kontynuować wykorzystywanie rekinów do pozyskiwania tego składnika, ich populacja z roku na rok może się zmniejszać - dodała aktywistka.

Zagrożenie dla wielu gatunków

Według szacunków ekologów, aby pozyskać skwalen już teraz co roku zabija się na świecie około 3 milionów rekinów. Składnik ten jest używany także w przemyśle kosmetycznym i do produkcji oleju maszynowego.



Zdaniem ekologów istnieją obawy, że nagły wzrost zapotrzebowania na olej z wątroby morskich drapieżników może zagrozić ich populacjom i spowodować, że więcej ich gatunków stanie się zagrożonych.

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/hlk/ news.sky.com, polsatnews.pl