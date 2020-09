Ścieki w Wiśle w Warszawie? Rzecznik ratusza odpowiada

Zawsze przy obfitym deszczu są przelewy burzowe. To zjawisko naturalne - poinformowała rzeczniczka prasowa warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Odniosła się do tweeta prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, który przekazał, że ma sygnały od mieszkańców stolicy, iż "ścieki przelewają się do Wisły".