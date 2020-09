Koncert "Solidarni z Białorusią". "Wierzymy, że Białoruś już jest wolna"

Koncert ma być wyrazem wsparcia dla protestujących na Białorusi. - Cieszymy się, że możemy być partnerem tego tak wyjątkowego wydarzenia - mówił Krzysztof Ibisz, jeden ze współprowadzących koncert.

- Możemy transmitować tak ważny koncert, ważny, dla tego poczucia, które Polacy tak bardzo kochają najbardziej dla umiłowania wolności - dodał Ibisz. Mówił także, że podczas koncertu zabrzmią znane przebije, które "nam Polakom dodawały otuchy kiedy walczyliśmy o wolność, mamy nadzieję, że pomogą także naszym białoruskim przyjaciołom".

Obecny na konferencji organizacyjnej rzecznik rządu Piotr Müller mówił o "wsparciu w dążeniu do wolnego i demokratycznego kraju".

- To pokazanie o jakie wartości walczymy w sposób otwarty, czasem może w przekazie medialnym, poważnym mówimy w sposób skomplikowany. Kultura jest miejscem, gdzie wartości można przedstawić w sposób trafiający do wszystkich - mówił rzecznik, dziękując za zaangażowanie.

Długoletnia tradycja

- Występy organizujemy od 2006 roku. Dziś hasło "Solidarni z Białorusią" jest jeszcze bardziej aktualne niż wcześniej - mówiła Andżelika Pelia-Kłapińska ze stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś.

Aktywistka dodała, że skala mobilizacji na Białorusi jest bezprecedensowa. - Wierzymy, że Białoruś jest już wolna, bo naród wyzwolił się ze schematu narzuconego przez dyktatora - stwierdziła.

Dodała, że wciąż w więzieniach przebywają niewinne osoby. - Białoruś chce zmian, chcemy pokazać, że ją wspieramy w dążeniu do lepszego jutra - mówiła.

"Kiedyś byliśmy w jednej Rzeczpospolitej"

Aleś Zarembiuk z fundacji Dom Białoruski dziękował Polakom za solidarność. Przyznał, że spotyka się z powszechnym wsparciem. -Dostajemy telefony maile, zapytania, "jak możemy pomóc, co zrobić" - wyliczał.

Przypomniał, że walka Białorusinów o demokrację trwa już 2 miesiące. - Białorusini chcą wrócić do wspólnoty europejskiej - podkreślał.

- To kolejny krok do wspólnego zwycięstwa, by Białoruś wróciła do wspólnoty europejskiej jak to kiedyś byliśmy w jednej Rzeczpospolitej - dodał na koniec.

Koncert Gwiazd

Na scenie 26 września wystąpią m.in. Paweł Domagała, Natalia Nykiel, Organek, Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski, Igor Herbut, Luxtorpeda, Enej.

Transmisja na antenach Polsatu od 20.00.

laf/ polsatnews.pl