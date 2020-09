Katastrofa wojskowego samolotu na Ukrainie. 22 osoby nie żyją

Do katastrofy samolotu An-26 doszło w piątek ok. godz. 20:50 czasu lokalnego w pobliżu miasta Czuhujiw, ok. 2 km od lotniska wojskowego.

Na pokładzie samolotu byli studenci Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy; ze wstępnych informacji wynika, że był to lot szkoleniowy - podaje agencja Interfax-Ukraina.

Na miejscu katastrofy AN-26 trwa akcja ratunkowa, ratownicy przeszukują rozbity wrak maszyny i poszukują innych zabitych i rannych - poinformował wiceszef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Wcześniej MSW informował o 20 zabitych i 2 ciężko rannych i podał, że na pokładzie An-26 były 23 osoby, w tym 5 członków załogi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że udaje się do obwodu charkowskiego, gdzie doszło do katastrofy. Biuro prezydenta podało, że był to samolot Sił Zbrojnych Ukrainy.

zdr/ korrespondent.net, PAP