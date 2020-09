"Spełniony polityk nie bawi się w branie podrzędnych ról". Sawicki o Kaczyńskim

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był już premierem i wchodzenie w rolę wicepremiera nie jest mu do niczego potrzebne - ocenił w czwartek poseł PSL Marek Sawicki. Podkreślił, że szef PiS ma już pełnię władzy. Spełniony polityk nie bawi się w branie podrzędnych ról - dodał Sawicki.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w czwartek, że wszystko wskazuje na to, że prezes PiS będzie w rządzie jako wicepremier. Jak mówił, jest plan, by Kaczyński został szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i ma mu podlegać resort sprawiedliwości.

"Kaczyński nie wejdzie na wicepremiera"

- Kaczyński był już premierem i wchodzenie w rolę wicepremiera nie jest mu do niczego potrzebne - powiedział Sawicki pytany o te zapowiedzi. Według niego, "spełniony polityk nie bawi się w branie podrzędnych ról".

W ocenie posła ludowców, prezes PiS ma już pełnię władzy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności konstytucyjnej. - Więc nie wejdzie na wicepremiera, żeby go nadzorował Mateusz Morawiecki i żeby przejąć na siebie część odpowiedzialności konstytucyjnej. To jest niemożliwe - stwierdził poseł PSL.

"Ziobro jest nadzorowany przez Kaczyńskiego"

Zdaniem Sawickiego opowiadanie, że Kaczyński wejdzie do rządu jest odwracaniem uwagi od bieżących problemów związanych z koronawirusem. - Żebyśmy się nie zastanawiali, co zrobić z kryzysem i jak go złagodzić, żebyśmy nie rozmawiali o tym, dlaczego kolejka na onkologii w tej chwili się wydłuża - powiedział poseł PSL.

Na uwagę, że może objęcie przez Kaczyńskiego stanowiska wicepremiera, któremu będzie podlegał resort sprawiedliwości ma na celu dodatkowy nadzór nad ministrem sprawiedliwości, liderem solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro, Sawicki odparł, że Kaczyński nadzór nad Ziobro już ma. - Minister Ziobro jest nadzorowany przez Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński nadzorując Ziobro wcale nie musi brać za ten nadzór odpowiedzialności konstytucyjnej i on doskonale to wie - powiedział polityk PSL.

