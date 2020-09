Siedmiu pasażerów szkolnych autobusów trafiło do szpitali w Częstochowie po tym, jak oba pojazdy zderzyły się w Pankach (woj. śląskie). Poszkodowani to czworo dzieci, dwóch kierowców i jeden opiekun. Ponadto obrażenia odniosło pięć kolejnych osób.

Do zderzenia dwóch autokarów doszło ok. godz. 15.20 na skrzyżowaniu ulic 1000-lecia (to droga wojewódzka nr 494) i Górniczej.

ZOBACZ: Wypadek w Raciborzu. Kierowca potrącił trzy nastolatki na pasach [WIDEO]

- Najprawdopodobniej kierowca autokaru wyjeżdżający z drogi podporządkowanej nie przepuścił wozu jadącego drogą z pierwszeństwem - poinformowała mł. asp. Joanna Wiącek-Głowacz z policji w Kłobucku.

Dwanaście osób rannych w wypadkach

Oboma autokarami podróżowały dzieci w wieku szkolnym. W jednym z nich, jadącym drogą wojewódzką od strony Olesna, jechało 46 osób: 42 dzieci, kierowca i trzech opiekunów.

W drugim autokarze, wyjeżdżającym z ul. Górniczej, znajdowało się pięć osób: trójka dzieci, kierowca i opiekun.

WIDEO: Zderzenie dwóch autobusów. Nagranie z miejsca wypadku

Opublikowany przez klobucka.pl Czwartek, 24 września 2020

Policjantka dodała, że wskutek zderzenia poszkodowanych zostało 12 osób; siedem z nich przewieziono do częstochowskich szpitali do dalszej diagnostyki; pięć opatrzono na miejscu.

Wśród przewiezionych do szpitali jest czworo dzieci, dwóch kierowców i jeden opiekun. Pozostałe dzieci zostały z miejsca wypadku zabrane już przez rodziców.

WIDEO - Rosjanin przez 23 lata był zmuszany do niewolniczej pracy na fermie pod Lubinem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl