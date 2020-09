Gawkowski: w rządzie ma się pojawić nadzorca do pilnowania Ziobry

W czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że "wszystko wskazuje na to", że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu jako wicepremier i że będzie mu podlegał resort sprawiedliwości.

Nadzorca do pilnowania Ziobry

Odnosząc się do tej informacji, Gawkowski powiedział, że "wygląda na to, że w rządzie PiS ma się pojawić prawdziwy nadzorca, którego zadaniem jest pilnowanie Zbigniewa Ziobry, który nie będzie już mógł na wszystkich zbierać haków, ani mieć rozstrzygającego głosu w ważnych sprawach".

Gawkowski wyraził też oczekiwanie, że Kaczyński jako wicepremier "ukróci też zapędy Ziobry i przypilnuje, by nie mógł już tak hasać po politycznej scenie zgłaszając różne kompromitujące projekty dotyczące na przykład sfery osób LGBT, konwencji stambulskiej czy wykorzystując niezgodnie z przeznaczeniem środki z Funduszu Sprawiedliwości".

"Niewielka zmiana z perspektywy rządu"

Szef klubu Lewicy podkreślił, że Kaczyński "stanie się także oficjalnie jednostką rządzącą w Radzie Ministrów". - To dobra wiadomość dla tych, którzy do tej pory wskazywali, że prezes PiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ale na pewno niewielka zmiana z perspektywy rządu, bo ster będzie cały czas w tych samych rękach - ocenił.

- Wejście do rządu Kaczyńskiego osłabi pozycję Ziobry, który będzie miał związane ręce, ale nie wzmacnia też pozycji premiera, przeciwnie, na posiedzeniach rządu oczy wszystkich będą zwrócone w innym kierunku - stwierdził Gawkowski.

Nawiązał także do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. - Wchodząc do rządu Kaczyński będzie zabiegał o interesy Morawieckiego chroniąc go przed Ziobrą, ale jednocześnie pokazując w ten sposób, że premier nie jest jeszcze gotowy, by przejąć w przyszłości po nim schedę w PiS - - ocenił Gawkowski.

pgo/ PAP