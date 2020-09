Wielki pożar śmieci w Nottingham. Od wielu godzin płonie 200 ton odpadów

Ogień pojawił się we wtorek po godz. 18 w zakładzie utylizacji odpadów w Nottingham niedaleko Lady Bay Bridge. Najpierw świadkowie słyszeli głośne huki, później cała okolicę spowiły kłęby gęstego dymu.

ZOBACZ: Pożar w Sosnowcu. Sprawę zbada prokuratura w Katowicach

Mieszkańcom natychmiast zalecono szczelne zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz. Według pierwszych informacji na szczęście nikt nie został ranny.

Walka z ogniem wciąż trwa. W środę po południu lokalne media informowały, że konieczne było rozpoczęcie pompowania wody z rzeki Trent. Straż pożarna ocenia, że działania potrwają jeszcze przez "długi czas".

Przyczyny pożaru nie są na razie znane.

Large fire in Nottingham right now pic.twitter.com/4pRjN1IzJn