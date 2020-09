Odbiorcą odpadów jest firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. mająca siedzibę w Rębiszowie (woj. dolnośląskie). Decyzję na składowanie śmieci wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Przejadą przez trzy powiaty



Odpady trafią do Polski w postaci pyłów gazów odlotowych. Są one uwalniane do atmosfery przy spalaniu paliw lub podczas innych procesów technologicznych. Zawierają substancje zanieczyszczające powietrze. W Rębiszowie mają one zostać poddane "operacji odzysku". Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku 11 września.

Odpady mają być przewożone luzem w szczelnych oraz przykrytych plandekami naczepach, przy zachowaniu środków niezbędnych do zabezpieczenia przed ich wywiewaniem z samochodów.



Samochody transportujące odpady po stronie polskiej pokonają około 50 km. Przejadą przez powiaty: zgorzelecki, lubański i lwówecki.



Dlaczego trafią do Polski?



"W Niemczech jest zakaz składowania tego odpadu, a utylizacja zgodnie z wytycznymi środowiskowymi i opłaty środowiskowe są niezwykle kosztowne, dlatego producenci szukają rynków, gdzie można robić to dużo taniej" - czytamy w "Przeglądzie Lubańskim".

