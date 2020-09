Walenie utknęły na mieliźnie. Nie żyje coraz więcej zwierząt

Jak poinformował cytowany przez agencję AFP dyrektor tasmańskich parków i dzikiej przyrody Nic Deka, w środę ratownicy ustalili, że mimo ich wysiłków 380 waleni zmarło. 30 wciąż żyje, a 50 zostało uratowanych. Zwierzęta są w potrzasku od poniedziałku.

Akcja ratunkowa

Akcję grupy ok. 60 ratowników w płytkiej zatoce Macquarie Harbour utrudniają pływy morskie, które sprawiły, że część z uratowanych waleni ponownie utknęło w płytkich wodach. W Tasmanii panuje obecnie zima, a temperatura wody to ok. 11 stopni. Wyciągnięcie jednego grindwala za pomocą specjalnej uprzęży wymaga współpracy 4-5 osób.

ZOBACZ: Walenie utknęły na mieliźnie - nie żyje 90 zwierząt. Trwa akcja ratunkowa

Choć utknięcie waleni na plażach i mieliznach nie jest niczym niezwykłym w Australii, niezwykła jest skala obecnego zjawiska, nie notowana dotąd w historii kraju. Jednak w 2017 r. na plażach Nowej Zelandii utknęło za jednym razem 600 grindwali.

laf/ PAP