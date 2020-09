Przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Terlecki: wszystko jest na najlepszej drodze

- Politycy Solidarnej Polski chcieli się "bardzo rozepchać", my im to uniemożliwiliśmy i teraz zobaczymy, czy oni zaakceptują nasze stanowisko - powiedział w środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosząc się do sytuacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jak mówił wcześniej , "wszystko jest na najlepszej drodze, ale o tym powiemy dopiero około godz. 15-16".