- Jako pierwsi na świecie mamy lek na Covid-19, który działa, zawiera przeciwciała neutralizujące koronawirusa, czyli zabijające go - powiedział w środę dr Grzegorz Czelej. Lek wytworzono z osocza ozdrowieńców. Teraz trafi do badań klinicznych.

W środę w Lublinie odbyła się specjalna konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki badań i zakończenie produkcji pierwszej serii leku. Przełomowe badania nad jego skutecznością w ostatnich dniach przeprowadził profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

- Sprawdziliśmy na polu walki, na ile ten preparat, czyli przeciwciała wyizolowane z krwi ozdrowieńców, faktycznie hamują zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a na ile jest to preparat dezaktywności. Wyniki, które otrzymaliśmy wskazują, że faktycznie mamy hamowanie wirusa na bardzo wysokim poziomie, co pozwala mieć nadzieję, że przygotowany produkt spełni oczekiwania nas wszystkich - wyjaśnił Pyrć.

Pora na badania kliniczne

Lek wyprodukowała spółka Biomed Lublin. - Produkt opracowany przez Biomed nie jest nowy, ma znany profil bezpieczeństwa, był podawany wcześniej pacjentom - dodał profesor.

Lek będzie przekazany do badań klinicznych w czterech ośrodkach: w Lublinie, Bytomiu, Białymstoku i Warszawie. Prawdopodobnym jest, że nasz kraj za kilka miesięcy będzie pierwszym na świecie posiadającym skuteczny lek "neutralizujący wirusa". Jako pierwsi mają otrzymać go chorzy Polacy.

- Tego leku nie ma bez osocza, nie można go stworzyć sztucznie. Prosimy dawców o zgłaszanie się do oddawania osocza. Nie mamy jeszcze informacji czy i kiedy kolejne partie do nas dotrą. Być może wkrótce otrzymamy kolejne osocze - tłumaczył Marcin Piróg, prezes zarządu Biomed Lublin.

ac/ Polsat News, onet.pl