Lewandowski nominowany do nagrody "Piłkarza Roku". Ma dwóch konkurentów

ZOBACZ: Robert Lewandowski triumfuje w plebiscycie "Kickera". Został najlepszym piłkarzem w Niemczech

Największą liczbę głosów otrzymali Lewandowski, Neuer i De Bruyne. Zwycięzca zostanie ogłoszony w czwartek 1 października podczas losowania grup Champions League w Nyonie.

🥇 De Bruyne, Lewandowski or Neuer for UEFA Men's Player of the Year?



Who is your Women's Player of the Year?

Men's Coach of the Year?

Women's Coach of the Year?



See the nominees: 👇