Budka odpowiada Tuskowi. "PO za jego czasów robiła tak samo"

- Kiedy twój przeciwnik zaczyna robić błędy, to mu nie przeszkadzaj - powiedział były premier Donald Tusk. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, w programie "Graffiti" odniósł się do tej wypowiedzi. - Ale kiedy twój przeciwnik jest skrajnym hipokrytą, kiedy udaje, że toczy się jakaś wojna ideowa, a chodzi tylko o stołki, to trzeba to obnażać - stwierdził.