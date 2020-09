Koronawirus w Polsce. Ponad 2300 ofiar śmiertelnych

Kolejny dzień z wysoką liczbą potwierdzonych przypadków koronawirusa. Ministerstwo zdrowia we wtorek poinformowało o kolejnych 711 zachorowaniach. W ciągu ostatniej doby zmarło 18 osób. Bilans potwierdzonych zakażeń od początku epidemii w Polsce wzrósł do 80 tys. 699, a łączna liczba zgonów do 2316. Jedna zmarła osoba nie miała chorób współistniejących.