Europejski Dzień bez Samochodu służy jako promocja podróży komunikacją miejską - przekazały władze stolicy. Ma ona na celu pokazanie, że korzystanie ze środków transportu publicznego jest korzystną alternatywą dla środowiska naturalnego.

We wtorek bezpłatne są podróże w obu stołecznych strefach biletowych - miejskiej i podmiejskiej. Bramki w metrze są otwarte, a kasowniki w pojazdach wyłączone lub specjalnie oznaczone. Ponadto, tego dnia bezpłatnie funkcjonują również parkingi P+R.

Wasze zdjęcia z Dnia bez Samochodu

Przesyłacie nam swoje zdjęcia, które pokazują, że wiele osób pozostawiło samochód w garażach, ale korzystają nie tylko z komunikacji miejskiej, lecz również z rowerów.

ZOBACZ: Na jednej nodze - wyprawa niepełnosprawnego rowerzysty



Zdjęcie lub filmik z podróży bez samochodu można wysłać przez Platformę Widzów Twój News. Zdjęcia i nagrania można również wysyłać do nas za pośrednictwem profilu polsatnews.pl na Facebooku.

Użytkowniczka Mariola Przekwas

Użytkownik Tomasz Demanego

Użytkownik Artur Tatar

Darmowe przejazdy WKD

W akcji biorą udział także przewoźnicy kolejowi, którzy podpisali porozumienie o funkcjonowaniu Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD. W związku z tym tego dnia można bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej niezależnie od relacji i czasu podróży – bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.

ZOBACZ: MPK pochwaliło się 15 dniami bez wykolejeń. "EDIT: zapeszyliśmy"

W przypadku Kolei Mazowieckich można bezpłatnie podróżować pociągami i autobusami komunikacji zastępczej na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin - Lotnisko Modlin.

"Utrzymujemy miasto w ruchu"

Także w Toruniu właściciele samochodów mogą skorzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Miejski Zakład Komunikacji przygotował także konkurs fotograficzny. Wszystko po to, żeby promować dbałość o środowisko.

- Konkurs fotograficzny "Utrzymujemy miasto w ruchu" będzie przeprowadzony na Facebooku. Zadaniem uczestników jest uchwycenie za pomocą aparatu miasta w ruchu, czyli tego, jak mieszkańcy Torunia poruszają się bez wykorzystania samochodu – rowerem, hulajnogą, na rolkach czy deskorolce, pieszo oraz oczywiście komunikacją miejską. Nagrodą w konkursie jest hulajnoga z kaskiem - poinformowała rzecznik prasowa MZK w Toruniu Sylwia Derengowska.

ZOBACZ: Trzaskowski: 90 proc. spółek zajmujących się transportem w Warszawie to spółki miejskie

Konkurs potrwa 5 dni. Jakość prac oceni komisja konkursowa. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia właściciele lub współwłaściciele samochodów mogą 22 września korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.

Żeby nie dostać mandatu za jazdę bez biletu, wystarczą dowód osobisty i rejestracyjny.

- Idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu, obchodzonego zawsze 22 września, powstała w 1998 r. we Francji. Dzień ten jest jednym z elementów międzynarodowej kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu". Celem akcji jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze - przypomniała Derengowska.

Wystarczy dowód rejestracyjny



22 września to jeden z dwóch dni w roku, który jest wpisany do taryfy Zarządu Transportu Metropolitalnego jako dzień, kiedy wszyscy kierowcy mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Bezpłatny przejazd będzie honorowany na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, który tego dnia zdecydowaliśmy się zostawić na parkingu.



Również mieszkańcy Poznania będą mogli podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem będzie okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu (jeden dowód – jedna osoba). Na terenie województwa z taką samą ofertą spotkają się, dzięki dofinansowaniu samorządu - pasażerowie Kolei Wielkopolskich i Polregio.



W Łodzi właściciele aut mogą podróżować komunikacją MPK Łódź bezpłatnie. Podobnie, jak w innych miastach, upoważnia ich do tego dowód rejestracyjny samochodu. Podobnie jest w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.



Darmowe pociągi na Pomorzu



W Europejski Dzień bez Samochodu, wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi publicznego transportu zbiorowego.



Przez cały dzień można za darmo korzystać z pociągów kursujących na terenie województwa pomorskiego. Wystarczy być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu i mieć ze sobą dowód rejestracyjny. Bezpłatne przejazdy możliwe są wszystkimi pociągami regionalnymi Polregio oraz Szybkiej Kolei Miejskiej.

Oferta obowiązuje na terenie całego województwa, tj. pomiędzy stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Prabuty i Stare Pole. Bezpłatne przejazdy obowiązują przez cały dzień. Bezpłatne w tym dniu są również przejazdy komunikacją miejską na terenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Oznacza to, że właściciele samochodów mogą za darmo jeździć trolejbusami, tramwajami i autobusami w metropolii trójmiejskiej oraz 14 gminach. Podobnie jak w przypadku pociągów, w razie kontroli biletowej należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości.

WIDEO - Rosjanin przez 23 lata był zmuszany do niewolniczej pracy na fermie pod Lubinem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ml/ polsatnews.pl