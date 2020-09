Deficyt budżetu państwa. W sierpniu mniejszy niż w lipcu

Po sierpniu br. budżet państwa miał 13,3 mld zł deficytu, o 3 mld zł mniej niż po lipcu - poinformował we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jego zdaniem dane świadczą o dalszej stabilizacji aktywności gospodarczej w Polsce.

- Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za ubiegły miesiąc pokazują dalszą stabilizację aktywności gospodarczej w Polsce - ocenił Patkowski.

ZOBACZ: Nowelizacja budżetu. "Dajecie Polakom pieniądze z kredytów"

W danych resortu finansów wynika, że w okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2019 r. o ok. 7,8 mld zł.

- Deficyt budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2020 r. wyniósł 13,3 mld zł i był niższy od deficytu notowanego na koniec lipca o 3 mld zł - zauważył wiceminister.

pgo/ PAP