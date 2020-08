"Ostatnie szlify" w projekcie budżetu. Wiemy, jaki będzie deficyt

Szef rządu poinformował, że "są robione ostatnie szlify" i że projekt w piątek zostanie przekazany Radzie Dialogu Społecznego.

- Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje dochody na poziomie 403,7 mld zł, a wydatki w wysokości 486 mld zł - podał z kolei minister finansów Tadeusz Kościński. Deficyt ma wynieść 82,3 mld zł.

W środę Centrum Informacyjne Rządu podawało, że Rada Ministrów omówiła projekt ustawy budżetowej na rok 2021 i że jeszcze tego samego dnia wieczorem miał on zostać przyjęty przez rząd w trybie obiegowym.

Wzrost płacy minimalnej

Pod koniec lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r. Przewidziano: wzrost PKB o 4 proc. i inflacji o 1,8 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 tys. 800 zł - to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł - z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 103,84 proc.

W komunikacie po posiedzeniu rządu informowano wtedy, że na bieżącą sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki wpływa światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.

"Polityka rządu w zakresie tworzenia projektu budżetu państwa na 2021 r. będzie miała na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii, zaś priorytetem stanie się możliwie szybka odbudowa potencjału gospodarczego Polski" - dodano.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto też, że dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3,4 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 7,5 proc.